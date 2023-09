Business news: Cina-Benin, firmati accordi di cooperazione su sviluppo verde, economia, agricoltura e sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Benin hanno istituito un partenariato strategico e stretto accordi di cooperazione su sviluppo verde, economia digitale, agricoltura, sanità e sicurezza alimentare. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "China News Service", dando conto del colloquio intercorso oggi a Pechino tra i due presidenti, il cinese Xi Jinping e il beninese Patrice Talon. Xi ha espresso l'intenzione di rafforzare gli scambi con il Benin in funzione della "modernizzazione" e dello "sviluppo comune", scommettendo in particolare sul contrasto del terrorismo, sull'istruzione e sul coordinamento negli affari internazionali. Il presidente cinese ha successivamente ampliato lo sguardo al rapporto con l'intero continente, affermando che quella tra Cina-Africa è diventata un modello per la cooperazione Sud-Sud. Prima del colloquio con Xi, Talon è stato accolto con una cerimonia tenuta nella piazza antistante la porta est della Grande sala del popolo di Pechino. In suo onore sono stati esplosi 21 colpi a salve in piazza Tienanmen. (Cip)