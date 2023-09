Business news: governo Kazakhstan, inflazione destinata a dimezzarsi entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d’inflazione in Kazakhstan è in calo ed è destinato, entro la fine dell’anno, a dimezzarsi rispetto al livello della fine del 2022. Lo ha dichiarato il primo ministro Alikhan Smailov in occasione di una riunione del partito Amanat, prima forza politica del Paese. Nonostante le conseguenze della pandemia e la complessa situazione geopolitica, le misure assunte hanno permesso una crescita sostenuta dell’economia nazionale, ha osservato Smailov, sottolineando come il prodotto interno lordo kazakho abbia registrato un’espansione del 4,8 per cento negli ultimi sette mesi, con dinamiche positive registrate in tutti i settori chiave dell’economia. Secondo il governo di Astana il Pil pro capite dovrebbe crescere a 13.300 dollari a fine anno, con riserve in valuta estera stimate a circa 95 miliardi di dollari. (Res)