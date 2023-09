Business News: Italia organizzerà missione in Tunisia in tema di sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta organizzando una missione in Tunisia incentrata sulla sicurezza alimentare. E’ quanto emerge dall’incontro tenuto a Tunisi tra l’ambasciatore d’Italia, Fabrizio Saggio, e il ministro dell’Agricoltura, Abdelmonem Belati, “per discutere di nuove forme di collaborazione nell’ambito di una cooperazione a 360 gradi tra Italia e Tunisia e dell’organizzazione della prossima missione italiana in tema di sicurezza alimentare”, riferisce la rappresentanza diplomatica italiana sui suoi canali social. La guerra russo-ucraina ha esacerbato i problemi di sicurezza alimentare del mondo intero, tra cui i Paesi del Maghreb fortemente dipendenti dal grano proveniente dall'Ucraina e dalla Russia. In Tunisia, peraltro, la produzione cerealicola ha registrato una diminuzione dal 2021 a causa di condizioni climatiche avverse. Ciò ha avuto ripercussioni sul mercato tunisino, per via della mancanza di quantità sufficienti di grano utilizzate per la produzione del pane, costringendo molti cittadini a fare lunghe file per procurarsi le pagnotte sussidiate dallo Stato. (Tut)