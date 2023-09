Business News: Egitto annuncia nuovo "fallimento" nei negoziati per diga etiope Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto, Sudan ed Etiopia non sono riusciti a trovare un accordo sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd), l’infrastruttura a monte del Nilo Azzurro, dopo due giorni di colloqui nella capitale egiziana Il Cairo. Secondo quanto riferito dal ministero egiziano delle Risorse idriche e dell'Irrigazione in un comunicato stampa, il mancato accordo con Addis Abeba sulla controversa diga sul Nilo è dovuto all'assenza di un "cambiamento tangibile nelle posizioni etiopi". Il nuovo ciclo di negoziati era iniziato il 27 agosto scorso dopo uno stallo di circa due anni e mezzo. Nonostante il fallimento dei colloqui, "le parti si sono scambiate opinioni per arrivare a una situazione vantaggiosa per tutti", si legge in una nota del ministero degli Esteri dell’Etiopia, aggiungendo che il prossimo ciclo di negoziati si terrà a settembre, nella capitale etiope Addis Abeba. (Cae)