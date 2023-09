Cina-Italia: il ministro Tajani a Pechino, in ballo il memorandum sulla Nuova via della seta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici del Partito comunista cinese, comunque, non sembrano aver rinunciato alla possibilità di convincere l’Italia a ripensarci. La visita di Tajani è stata preceduta da una serie di editoriali del “Global Times”, organo di stampa del partito in lingua inglese, tesi a evidenziare come per Roma uscire dalla Nuova via della seta sarebbe un errore. “Da un punto di vista pragmatico, aderire al memorandum è stato di indubbio beneficio per gli interessi nazionali dell’Italia. Le cose si complicano a causa della geopolitica, della pressione e della coercizione degli Stati Uniti. Noi – si legge in un articolo del primo agosto scorso – speriamo che l’Italia assuma una decisione razionale, senza interferenze esterne. È tempo di testare la saggezza politica e l’autonomia diplomatica dell’Italia”. Il primo settembre, nel commentare l’imminente arrivo di Tajani, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha parlato della visita come di “un’opportunità per consolidare la fiducia politica reciproca, approfondire la cooperazione e il coordinamento multilaterale, e rispondere insieme alle problematiche globali”. “Negli ultimi anni – ha osservato Wang – la cooperazione e gli scambi tra i due Paesi hanno continuato ad approfondirsi e le relazioni bilaterali hanno mostrato uno slancio positivo verso lo sviluppo”. (segue) (Cip)