Cina-Italia: il ministro Tajani a Pechino, in ballo il memorandum sulla Nuova via della seta (3)

- L’impressione, tuttavia, è che l’Italia non sia altrettanto soddisfatta dal corso delle relazioni bilaterali e ritenga che i benefici economici derivanti dalla firma del memorandum siano stati di gran lunga inferiori alle attese. Meloni stessa lo ha spiegato in un’intervista rilasciata questa settimana a “Il Sole 24 Ore”. “Al di là dell’accordo sulla Via della seta, su cui le scelte andranno meditate e discusse in Parlamento, non c’è una relazione diretta tra quella firma e le relazioni commerciali. Il paradosso è che siamo l’unico Paese del G7 ad aver aderito alla Via della seta, ma non siamo affatto il Paese del G7 o il Paese europeo col maggior interscambio con la Cina. Il che dimostra come non ci sia un nesso tra le due cose. Ne parleremo con serenità ed amicizia con il governo cinese e sono convinta che i nostri rapporti continueranno ad essere solidi”. Secondo i dati dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice), in effetti, dal 2019 (anno della firma dell’accordo sulla Nuova via della seta) al 2022 le importazioni della Cina dal nostro Paese sono aumentate solo del 26 per cento, contro una crescita di ben 51 punti percentuali delle esportazioni cinesi in Italia. (segue) (Cip)