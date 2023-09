Cina-Italia: il ministro Tajani a Pechino, in ballo il memorandum sulla Nuova via della seta (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati riflettono anche le difficoltà economiche attraversate dalla Cina. L’export, forza motrice dell’imponente crescita economica del gigante asiatico negli ultimi decenni, è calato del 3,9 per cento tra gennaio e luglio di quest’anno, l’attività manifatturiera è in contrazione da cinque mesi consecutivi, la crisi del settore immobiliare non accenna a chiudersi (la prima società del comparto, Country Garden, ha registrato perdite per 6,7 miliardi di dollari nella prima metà dell’anno e sembra seguire Evergrande sulla strada del default) e rischia di trascinare a fondo anche il sistema finanziario. Inquietante è anche la decisione dei vertici del Partito comunista di smettere di pubblicare i dati mensili sulla disoccupazione giovanile, che a luglio aveva toccato il record storico del 21,3 per cento. Uno scenario a tinte fosche, che potrebbe contribuire a spingere l’Italia lontano dalla Nuova via della seta assieme a considerazioni di carattere geopolitico. (segue) (Cip)