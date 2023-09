Cina-Italia: il ministro Tajani a Pechino, in ballo il memorandum sulla Nuova via della seta (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro globale odierno è molto diverso da quello del 2019, quando il governo Conte invitò Xi in Italia e firmò il memorandum. La pandemia di Covid-19 prima e la guerra in Ucraina poi hanno irrigidito i blocchi delle alleanze che fanno capo, rispettivamente, agli Stati Uniti e alla Cina. È in corso anche una ridefinizione su scala mondiale delle catene industriali di produzione e distribuzione, ed è più forte nel campo occidentale l’attenzione alla protezione di tecnologie e dati sensibili dagli investimenti cinesi. È in questo quadro che lo scorso giugno il governo Meloni ha esercitato i poteri speciali del “golden power” per il colosso degli pneumatici Pirelli, limitando l’influenza sul consiglio di amministrazione del socio cinese China National Tire & Rubber Corporation. L’Italia ha anche mostrato più interesse rispetto al passato per la questione di Taiwan, con lo stesso Tajani che ha ribadito in più circostanze l’opposizione di Roma a ogni alterazione dello status quo nello Stretto, e per l’Indo-Pacifico in generale, con la nave Francesco Morosini della Marina militare inviata per cinque mesi in missione nella regione per attività di “diplomazia navale”. L’impegno italiano al fianco degli Usa e dei loro alleati, rinnovato da Meloni con la visita a Washington del luglio scorso, sembra indicare che il governo italiano ha già preso una decisione sulla Nuova via della seta. L’obiettivo dei futuri colloqui con Pechino, a partire da quelli di Tajani nei prossimi giorni, sarà forse quello di assicurare un ritiro morbido dal memorandum e di evitare una rottura con serie ripercussioni sulle relazioni economiche con la Cina. (segue) (Cip)