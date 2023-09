Cina-Italia: il ministro Tajani a Pechino, in ballo il memorandum sulla Nuova via della seta (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 settembre, da Pechino, il vicepremier raggiungerà Astana, dove incontrerà il Presidente della Repubblica del Kazakistan Toqaev e il suo omologo Nurtleu. “L’Italia guarda con crescente interesse all’Asia centrale, anche in ragione delle conseguenze della guerra in Ucraina”, ha osservato Tajani, secondo il quale “è per noi prioritario stabilire un partenariato strategico con quei Paesi e sfruttare le importanti opportunità che il Kazakistan offre alle nostre imprese”. In occasione della tappa ad Astana, il vicepremier inaugurerà la nuova sede dell’ambasciata d’Italia. (Cip)