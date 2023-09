Business news: vice governatore Banca centrale Nigeria, vedendo Libano e Argentina non ci va tanto male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per difendere la strategia di politica economica dalla Banca centrale della Nigeria, il vige governatore Kinglsey Obiora ha evocato l'andamento di altri Paesi "in giro per il mondo" tra cui il Libano e l'Argentina. "Andando in giro per il mondo, ti accorgi che in Libano c'è un'inflazione del 269 per cento su anno. Colpisce, ma è vero. In Argentina c'è un'inflazione che ora si trova al 115 per cento, e in Turchia è del 38 per cento", ha detto Obiora in un convegno sul commercio estero tenuto qualche settimana fa, ma ampiamente rilanciato dai media argentini nelle ultime ore. Tornando in Africa, ha proseguito il funzionario, l'inflazione in "Ghana, l'ultimo indice è del 42,5 per cento, in Etiopia del 31 per cento e in Egitto arriva al 36". Nel "nostro amato Paese abbiamo un 22,8 per cento. Quindi, quando senti queste cifre significa che non ci va tanto male", ha detto Obiora, già delegato presso il Fondo monetario internazionale (Fmi) in rappresentanza di 23 Paesi africani. (Res)