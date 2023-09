Business news: Kazakhstan, crescita media del 5,8 per cento nei prossimi 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Kazakhstan crescerà a un ritmo medio del 5,8 per cento nei prossimi cinque anni. Lo sostiene il ministro dell’Economia nazionale Alibek Kuantyrov, intervenuto a una riunione del governo dedicata alle previsioni di sviluppo socioeconomico della Repubblica centrasiatica. La stima, ha precisato Kuantyrov secondo una nota dell’esecutivo, considera le attese delle organizzazioni finanziarie internazionali rispetto alla crescita economica globale e alla situazione dei mercati esteri. La previsione, inoltre, si basa sull’assunto che il prezzo medio del petrolio si mantenga sugli 80 dollari al barile, con l’inflazione tra il 6 e l’8 per cento nel 2024, tra il 5,5 e il 7,5 per cento nel 2025 e un calo sotto il 5 per cento nel triennio 2026-2028. Secondo il ministro, la crescita reale del prodotto interno lordo dovrebbe attestarsi al 5,3 per cento nel 2024, salendo al 6 per cento nel 2028. A espandersi dovrebbero essere tutti i principali settori dell’economia, con una crescita media annua del 4 per cento per il comparto industriale (del 4,9 per cento quella del settore manifatturiero e del 3,1 per cento quella del settore minerario). L’agricoltura dovrebbe raggiungere una crescita del 4,5 per cento, l’edilizia dell’8,8 per cento, il commercio del 7,4 per cento. Il volume delle esportazioni dovrebbe arrivare a 83,1 miliardi di dollari nel 2024, con un ulteriore incremento a 94,8 miliardi di dollari nel 2028, mentre le esportazioni dovrebbero passare da 60,7 a 65,6 miliardi di dollari. (Res)