Business news: Malesia, premier Anwar annuncia fondo da 430 milioni di dollari per la transizione energetica

- La Malesia ha istituito un fondo da 430 milioni di dollari per sostenere la transizione energetica e raggiungere gli obiettivi fissati in tema di lotta ai cambiamenti climatici, creando nel contempo nuovi posti di lavoro. Lo ha annunciato il primo ministro Anwar Ibrahim nel corso di un evento organizzato per il lancio della nuova Agenda nazionale per la transizione energetica. Il capo del governo di Kuala Lumpur ha ricordato come il Paese, pur essendo oggi dipendente dall’industria degli idrocarburi, gode di grandi risorse naturali e ha il potenziale per diventare uno dei produttori leader di energie rinnovabili nella regione. Il nuovo fondo ha l’obiettivo di garantire risorse finanziarie per progetti pubblici e privati economicamente rischiosi. A lungo termine, secondo Anwar, la Malesia deve tuttavia investire almeno 260 miliardi di dollari per completare il suo piano di transizione energetica entro il 2050, con fondi per il miglioramento dei trasporti pubblici e delle infrastrutture energetiche e con l’avvio di programmi per la riqualificazione dei lavoratori. “Solo in questo decennio, il governo dovrà stanziare tra i 13 e i 20 miliardi di dollari per questi progetti cruciali”, ha sottolineato il premier malesiano. Lo scorso maggio l’esecutivo si è prefissato l’obiettivo di produrre il 70 per cento del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili entro il 2050. Al momento la quota è ferma al 25 per cento. (Fim)