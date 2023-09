Business news: il Kirghizistan mette al bando TikTok, "danneggia la salute mentale dei minori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kirghizistan ha messo al bando la popolare app cinese di condivisione video TikTok, attribuendo la propria decisione ai rischi che la piattaforma comporta per la salute mentale dei minori. Lo ha annunciato il ministero della Cultura, sottolineando come l'app non abbia strumenti di controllo adeguati. "Gli utenti di TikTok entrano in una realtà virtuale di brevi clip e gli adolescenti cercano di replicare alcune azioni che vi trovano, in alcuni casi mettendo in pericolo la loro stessa vita", afferma il governo di Bishkek. La decisione è destinata in ogni caso a sollevare polemiche all'interno del Paese, con diverse organizzazioni della società civile che hanno già criticato le autorità in più occasioni per le restrizioni imposte all'accesso alle piattaforme social e ai media. Nei giorni scorsi a denunciare un tentativo di censura è stata la società editoriale Kloop, proprietaria di un sito di giornalismo investigativo con focus sulla lotta alla corruzione, le cui attività sono state sospese nel Paese. Sulla vicenda è intervenuta proprio l'organizzazione internazionale Human Rights Watch, che ha invitato le autorità kirghise a rivedere la propria decisione e a interrompere "la tendenza repressiva verso la libertà di espressione". (Res)