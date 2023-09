Business news: Toyota assemblerà per la prima volta più di 10 milioni di veicoli in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor punta a infrangere ancora una volta il suo record annuale di produzione, assemblando quest'anno ben 10,2 milioni di autovetture a livello globale. Lo riferiscono fonti aziendali citate dal quotidiano "Nikkei", ricordando che sinora Toyota non ha mai raggiunto la soglia di 10 milioni di vetture prodotte in un anno. Secondo le fonti aziendali, il primo costruttore di auto mondiale punta a produrre quest'anno 3,4 milioni di autoveicoli marchiati Toyota e Lexus in Giappone, e circa 6,8 milioni di unità nei suoi stabilimenti all'estero: si tratterebbe di aumenti rispettivamente del 30 e di quasi il 10 per cento rispetto alla produzione dello scorso anno. Durante i primi sette mesi del 2023 Toyota ha aumentato il volume produttivo del 12 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, producendo 5,7 milioni di vetture a livello globale. L'azienda punta ad accelerare ulteriormente il passo, assemblando una media di circa 900mila veicoli al mese tra agosto e dicembre. (Git)