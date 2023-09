Business News: algerina Sonatrach, scoperti 10 nuovi giacimenti in prima metà 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni di trivellazione effettuate dalla compagnia energetica algerina Sonatrach hanno portato nella prima metà del 2023 alla scoperta di dieci nuovi giacimenti di gas e petrolio nel Paese nordafricano. Lo ha dichiarato il direttore del dipartimento esplorativo della compagnia Rabie Badji in un’intervista rilasciata alla radio nazionale, spiegando che la maggior parte di queste scoperte si trovano “vicino a strutture esistenti e in aree minerarie”. “Questo consentirà alla società di integrarle rapidamente nelle operazioni di produzione”, ha proseguito Badji, sottolineando che la società sta attualmente portando avanti un processo di verifica e valutazione della redditività delle scoperte “i cui risultati saranno resi noti entro la fine dell’anno in corso”. “Sonatrach si distingue per l’efficienza delle sue scoperte, con un costo per barile che non supera un dollaro”, ha affermato il direttore del dipartimento, secondo il quale la società ha programmato, nel suo piano annuale, la perforazione di 45 pozzi in tutto il Paese grazie all’uso delle ultime tecnologie. D'altra parte, Badji ha rivelato che l'azienda prevede di creare al più presto un centro di elaborazione e analisi dei dati, che aiuterà a rafforzare le capacità dell'azienda nel campo dell'elaborazione del grande volume di informazioni generate durante le operazioni di mappatura ed esplorazione tridimensionale. (Ala)