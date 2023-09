Business News: completato il trasbordo di oltre 1 milione di barili di petrolio da petroliera Safer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le squadre specializzate delle Nazioni Unite hanno completato il trasbordo di 1,1 milioni di barili di petrolio dalla Safer, la superpetroliera abbandonata al largo del porto di Hodeidah, nello Yemen controllato dai ribelli sciiti yemeniti filo-iraniani Houthi, all'interno di una nave sostitutiva. Lo ha confermato il portavoce delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric. "Il completamento di questo lavoro segna la fine di un capitolo cruciale dell’operazione guidata dalle Nazioni Unite per affrontare la minaccia di una massiccia fuoriuscita di petrolio dalla vecchia petroliera ancorata nel Mar Rosso", ha detto Dujarric. “E’ stata evitata una marea nera con conseguenze ambientali, umanitarie ed economiche catastrofiche”, ha aggiunto il portavoce, spiegando tuttavia come ci sia ancora molto da fare per garantire lo stoccaggio sicuro del petrolio e la rimozione della petroliera. (Res)