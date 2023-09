Business News: Egitto, saudita Acwa Power costruirà una centrale fotovoltaica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società saudita Acwa Power ha raggiunto un accordo per avviare la costruzione di un impianto fotovoltaico nella città di Kom Ombo, nel governatorato di Assuan, con un costo di investimento totale pari a 182 milioni di dollari. A darne l'annuncio è stata la stessa azienda in una dichiarazione al mercato azionario saudita. Dei 182 milioni di dollari, l’azienda saudita ha ottenuto un finanziamento fino a 123 milioni di dollari dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), dal Fondo dell’Opec per lo sviluppo internazionale, dalla Banca africana di sviluppo, dal Fondo verde per il clima, dal Fondo per l’energia sostenibile per Africa e Banca araba sotto un accordo ventennale. La società saudita ha firmato un accordo con il governo egiziano nell’ottobre 2018 per costruire e gestire l’impianto solare. Si prevede che l'impianto aggiungerà 200 megawatt alla rete nazionale egiziana, energia sufficiente ad alimentare quasi 130.000 abitazioni, compensando 280.000 tonnellate di anidride carbonica all'anno. Il completamento del progetto è previsto entro il primo trimestre del 2024. (Cae)