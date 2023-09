Business news: Toyota, attività sospese in tutti i 14 stabilimenti in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor è stata costretta a sospendere le attività di 12 dei suoi stabilimenti produttivi in Giappone a causa di un "guasto di sistema" verificatosi stamattina. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui il costruttore di auto giapponese chiuderà in giornata anche gli ultimi due stabilimenti dell'azienda nel Paese. Secondo il quotidiano, il guasto informatico ha compromesso la capacità del costruttore di elaborare gli ordini relativi alle componenti delle auto. Il blocco delle attività interesserà la produzione di veicoli a marchio Toyota e Lexus. Toyota sta conducendo accertamenti per verificare le cause del guasto, e al momento sembra essere esclusa la possibilità di un attacco informatico. (Git)