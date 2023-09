Pnrr: Gentiloni, occasione per riprenderci dopo lunghi anni di bassa crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr è un’occasione per riprenderci dopo lunghi anni di bassa crescita. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, al panel “Il futuro dell’Europa” alla Festa dell’Unità di Ravenna. “Il Pil sta scendendo perché abbiamo avuto un rimbalzo di crescita notevole dopo la pandemia. Nel 2020 abbiamo avuto il momento di crisi economica peggiore del dopoguerra. Dopo è seguita una ripresa notevole. Poi abbiamo avuto una seconda mazzata, l’invasione russa dell’Ucraina, che ci ha portato la crisi energetica e con sé l’inflazione. E poi la stretta del credito delle banche centrali”, ha affermato Gentiloni. “Non dobbiamo spaventarci, ci aspettavamo di peggio. Si prevedeva un inverno di blackout energetici e recessione ma non c’è stato. Non è il rallentamento dell’economia che ci deve preoccupare. Abbiamo avuto una crescita bassa per molti anni e abbiamo un’occasione per uscirne”, ha continuato il commissario. “In un momento di grande solidarietà, l’Ue ha messo insieme per l’Italia 193 miliardi di euro. Prendiamo quest’occasione, non si ripeterà. Per la nostra generazione è l’occasione della vita”, ha detto Gentiloni. (Res)