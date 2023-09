Business news: tappi per le orecchie difettosi ai militari Usa, 3M pagherà 6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense 3M ha accettato di pagare sei miliardi di dollari per chiudere circa 300 mila cause legali avviate nei suoi confronti, secondo le quali l’azienda avrebbe prodotto dispositivi protettivi antirumore difettose che hanno provocato gravi danni all’udito dei militari che le hanno avute in dotazione. In una nota, 3M ha precisato che la decisione “non rappresenta una ammissione di colpevolezza”, e che “i prodotti in questione sono sicuri ed efficaci, se utilizzati correttamente”. I tappi per le orecchie in questione, prodotte dalla sussidiaria Aearo, sono stati utilizzati dai militari Usa durante l’addestramento e operazioni di combattimento dal 2003 al 2015. Diversi veterani, da allora, hanno lamentato problemi come perdita dell’udito e tinniti. (Was)