Business news: Malesia, Petronas registra calo utile del 29 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera di Stato della Malesia, Petroliam Nasional Berhad (Petronas) ha registrato una contrazione dell'utile del 29 per cento su base annua nel secondo trimestre a 16,4 miliardi di ringgit (3,53 miliardi di dollari), per effetto del sensibile calo dei prezzi globali dell'energia. Il fatturato della compagnia, quarta maggiore esportatrice mondiale di gas naturale liquefatto (Gnl), è calato del 13,4 per cento a 79,9 miliardi di ringitt (circa 17,2 miliardi di dollari). Altre grandi compagnie petrolifere, come Chevron, Exxon Mobil e Shell, hanno a loro volta recentemente comunicato sensibili cali di utile e fatturato trimestrali. (Fim)