Business news: India, economia accelera al 7,8 per cento nel secondo trimestre del 2023

- La crescita economica dell’India ha accelerato al 7,8 per cento su base annuale nel trimestre che va da aprile a giugno di quest’anno, in forte espansione rispetto al 6,1 per cento del trimestre precedente. Lo indicano i dati dell’ufficio nazionale di statistica, che confermano l’India come una delle economie dalla crescita più rapida al mondo. Si tratta tuttavia di numeri leggermente inferiori alle previsioni: la Banca di Stato dell’India (Sbi), il più grande istituto di credito del Paese, aveva stimato all’8,3 per cento la crescita nell’ultimo trimestre, mentre l’agenzia di rating Icra aveva previsto un’espansione del Pil pari all’8,5 per cento. La banca centrale (Rbi) aveva invece fissato la sua stima all’8 per cento. La crescita economica indiana è trainata in particolare da quella dei servizi finanziari, in aumento del 12,2 per cento. Il settore manifatturiero è cresciuto solo del 4,7 per cento, ma in maniera più sostenuta rispetto al primo trimestre del 2023 (4,1 per cento). Il settore dei servizi (commercio, turismo, trasporti, comunicazioni) ha registrato un’espansione del 9,2 per cento. (Inn)