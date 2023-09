Business News: Egitto, Al Sisi incontra Ad British Petroleum, focus su nuovi investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto l'amministratore delegato di British Petroleum (Bp), Bernard Looney, alla presenza del ministro del Petrolio, Tarek el Molla, e del responsabile regionale della società per il Medio Oriente e il Nord Africa, Nader Zaki. Lo ha riferito in un comunicato stampa il portavoce della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy. Al Sisi ha espresso il suo apprezzamento per il volume delle crescenti attività degli investimenti della società britannica in Egitto, nei settori dell'esplorazione e della produzione di gas e petrolio. Per il presidente egiziano, le attività di Bp sostengono questo settore in modo fondamentale e intensificano gli sforzi per trasformare l'Egitto in un centro regionale per la produzione e il commercio di energia, ha detto Al Sisi. (Cae)