Iraq: un morto durante le proteste a Kirkuk, Baghdad impone il coprifuoco

- La polizia del governatorato di Kirkuk, nel nord-est dell’Iraq, ha imposto, a partire da questa sera, il coprifuoco in tutto il territorio provinciale, a seguito delle violente proteste esplose oggi nel capoluogo, contro la chiusura della strada che conduce a Erbil, durante le quali un cittadino è morto e altri otto sono rimasti feriti. Lo ha riferito l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, citando un’ordinanza della polizia del governatorato di Kirkuk, basata sulle direttive del primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani. “Ordiniamo a tutti i cittadini di tornare nei propri luoghi di residenza, di sgomberare la strada e di non lasciarsi trascinare da falsi slogan e da voci infondate”, si legge nel testo dell’ordinanza. Sudani, inoltre, in quanto capo supremo delle Forze armate federali, ha ordinato l’arresto di coloro che hanno istigato le proteste e il divieto di porto d’armi per i cittadini. Secondo un comunicato stampa, diffuso oggi dal portavoce di Sudani, Yahya Rassoul, il premier dirige le “operazioni di sicurezza” nella regione e ha ordinato alle Forze armate di “giocare il loro ruolo nel riportare la sicurezza e lo Stato di diritto”. La chiusura della strada che collega Kirkuk a Erbil, contro la quale protestavano oggi i cittadini di Kirkuk, era stata causata dalle violente proteste esplose negli ultimi giorni nelle campagne circostanti, contro l’esproprio di terreni agricoli, per lo più di proprietà di curdi e turkmeni. La tensione si era inasprita già nei mesi scorsi, al punto che lo scorso 13 giugno il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, aveva istituito una commissione ad hoc. I contadini locali, soprattutto curdi e turkmeni, denunciano infatti che le formazioni affiliate alle Forze armate federali tentano da anni di imporre il proprio controllo sui terreni agricoli delle campagne di Kirkuk, con l’obiettivo di insediarvi proprietari di etnia araba. In particolare, nel villaggio di Topzawa, violente proteste erano esplose questa mattina dopo un tentativo dell’11ma divisione delle Forze armate irachene di colpire l’area dove sorgeva il campo di addestramento dell’Esercito popolare, coalizione di milizie formata nel 2014 con il sostegno delle autorità federali. Gli abitanti del villaggio, dunque, hanno improvvisato una violenta protesta, manifestando il proprio rifiuto di lasciare i terreni situati nell’area del campo. Se quest’ultimo, infatti, dovesse essere ripristinato, oltre mille famiglie, proprietarie di terreni, dovrebbero lasciare i loro beni per trasferirsi altrove. “Non vi permetteremo di ricostruire il campo”, ha gridato un manifestante a un poliziotto a bordo di un veicolo. Da parte sua, il presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Massoud Barzani, ha esortato Sudani a sospendere la chiusura delle strade e a porre fine alle “discriminazioni che minano l’unità”. (Irb)