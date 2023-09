Business news: ministra Finanze Pakistan, situazione peggiore del previsto, nessuno spazio per sussidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione finanziaria del Pakistan è "peggiore delle attese" e il nuovo governo di transizione, incaricato di traghettare il Paese verso nuove elezioni, non ha "alcuno spazio fiscale" per sussidi ai cittadini. Lo ha dichiarato al Senato la nuova ministra delle Finanze Shamshad Akhtar, sottolineando come l'esecutivo guidato dal premier ad interim Anwaarul Haq Kakar abbia "ereditato" un programma "non negoziabile" concordato con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Il Paese sta attraversando una difficile fase economica legata all'inflazione fuori controllo, con prezzi esorbitanti dell'elettricità che hanno già provocato proteste di massa in diverse città del Paese. Il governo di transizione non ha finora annunciato alcuna misura a sostegno dei consumatori e Kakar ha ammesso di avere le mani legate a meno di nuovi accordi con l'Fmi. Una delle ipotesi allo studio dell'esecutivo, secondo il quotidiano "Dawn", è quella di consentire agli utenti di dilazionare i pagamenti delle bollette. Anche in questo caso, tuttavia, occorrerà l'assenso del Fondo. (Inn)