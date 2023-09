Business news: Mark Thompson sarà nuovo presidente e Ad della “Cnn”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mark Thompson, ex amministratore delegato del “New York Times” e direttore generale dell’emittente “Bbc”, sarà il nuovo presidente e amministratore delegato della “Cnn”. David Zaslav, Ad di Warner Bros Discovery che controlla l’emittente, ha affermato in una nota che “non esiste un candidato più esperto e capace di Mark, e siamo ansiosi di iniziare a lavorare con lui”. Thompson inizierà ufficialmente il suo nuovo incarico a partire dal prossimo 9 ottobre. (Was)