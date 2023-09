Business News: fonti stampa, obiettivo Algeria è ridurre consumo interno gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria vuole ridurre il consumo di gas utilizzato per la produzione dell’elettricità del Paese, che supera i 20 miliardi di metri cubi all’anno, attraverso un programma di efficienza energetica che mira a produrre quasi il 27 per cento dell'elettricità attraverso l'energia solare. Lo riferisce il portale di informazione “L'Algerie aujourd'hui”, secondo cui razionalizzare il consumo interno di gas e aumentare le esportazioni è uno dei principali obiettivi dell'Algeria per i prossimi anni. Il consumo di gas algerino nel 2022 è diminuito rispetto all'anno precedente, passando da 47,7 miliardi di metri cubi a 44,3 miliardi di metri cubi, secondo quanto dimostrato dall’ultimo rapporto sul consumo di gas nei Paesi della zona araba per l'anno 2022, diffuso dal sito specializzato “El Taqa”. "La riduzione del consumo interno ha permesso all'Algeria di aumentare le esportazioni fino a 56 miliardi di metri cubi entro il 2022", spiegano gli autori del rapporto. Il Paese conta di aumentare le esportazioni di gas a 100 miliardi di metri cubi, di produrre un miliardo di tonnellate di idrogeno verde e 15 mila megawatt di energia solare. L’impegno dell'Algeria in questo percorso ha un duplice obiettivo: il primo è quello di soddisfare il sempre crescente consumo interno del Paese, il secondo è quello di rispondere alla forte domanda di questi prodotti sul mercato internazionale, in particolare in Europa. (Ala)