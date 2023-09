Business news: Cina, obbligo di test Covid per viaggiatori in entrata sarà revocato il 30 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 30 settembre prossimo, i viaggiatori in partenza per la Cina non saranno più tenuti ad effettuare un test molecolare o antigenico per la diagnosi del Covid-19. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin nella conferenza stampa odierna. Sarà tuttavia necessario compilare la Carta di dichiarazione sanitaria di ingresso/uscita della Repubblica popolare cinese tramite il mini-programma di WeChat "Customs Passenger Fingertip Service". Pechino ha revocato le draconiane misure di contenimento pandemico previste dalla politica "zero Covid" lo scorso gennaio, a seguito delle violente proteste divampate in tutto il Paese. In seguito, il turismo domestico è rimbalzato al 90 per cento dei livelli pre-Covid, mentre quello transfrontaliero ha registrato una ripresa più lenta. Stando ai dati dell'Amministrazione nazionale per l'immigrazione, nella prima metà del 2023 sono stati registrati 168 milioni di arrivi e partenze dalla Cina continentale, o il 49 per cento rispetto al 2019. (Cip)