Business news: Vinfast è diventato il terzo costruttore di auto mondiale per capitalizzazione di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto elettriche vietnamita Vinfast è diventato la terza azienda mondiale del settore per valore di mercato, alle spalle di Tesla e Toyota. Le azioni dell'azienda recentemente quotata negli Stati Uniti hanno esibito un rialzo del 20 per cento nella giornata del 28 agosto, portandone la capitalizzazione a ben 191,2 miliardi di dollari, secondo l'emittente televisiva "Cnbc". Vinfast non ha ancora dato pienamente inizio alle sue operazioni negli Stati Uniti, ma sta godendo del boom mondiale dell'elettromobilità alimentato dalle politiche delle economie avanzate. Secondo i dati forniti dalla società di analisi di mercato FactSet, la capitalizzazione di mercato di Tesla ammontava a 760 miliardi di dollari il 25 agosto, e quella di Toyota a 270 miliardi di dollari. La capitalizzazione del costruttore cinese Byd e di Wolkswagen ammontavano rispettivamente a 90 e 70 miliardi di dollari. VinFast, fondata soltanto nel 2017, ha fatto il suo debutto sull'indice Nasdaq questo mese, e nella prima giornata di contrattazioni la sua capitalizzazione ha superato quella degli storici costruttori statunitensi General Motors e Ford. L'azienda vietnamita ha chiuso il 2022 con una perdita netta, e la sua attività di produzione e vendita di auto elettriche opera ancora in passivo, anche se la compagnia ha già approntato piani per l'apertura di uno stabilimento produttivo in Carolina del Nord. Molti analisti attribuiscono il vertiginoso aumento della capitalizzazione dell'azienda allo scarso numero di azioni circolanti: il 99 per cento dello stock azionario di Vinfast è infatti detenuto da tre aziende, incluso il conglomerato Vingroup. (Was)