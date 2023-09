Business news: Uzbekistan, Mirziyoyev riceve presidente società energetica saudita Acwa Power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha ricevuto a Tashkent il presidente del consiglio d’amministrazione della società energetica saudita Acwa Power, Muhammad Abunaiyan, con il quale ha discusso del rafforzamento della cooperazione tra le due parti e dell’accelerazione dei progetti prioritari nel Paese centrasiatico. Lo rende noto l’agenzia di stampa “UzA”. Mirziyoyev ha espresso soddisfazione per il livello del partenariato con Acwa Power, che investe in diversi progetti di sviluppo e di modernizzazione della rete energetica uzbeca. Particolare attenzione, durante l’incontro, è stata dedicata alla realizzazione di centrali termiche, impianti a energia eolica e solare, infrastrutture energetiche, produzione di idrogeno verde, soluzioni tecnologiche avanzate. Mirziyoyev ha anche espresso l’auspicio di attirare nuove compagnie e banche saudita in Uzbekistan nel quadro del Consiglio d’affari congiunto, co-presieduto proprio da Abunaiyan. (Res)