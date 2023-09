Milano: Urso, nelle prossime ore vertice con Arabia Saudita per investimenti in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime ore "ho un vertice a Milano con 500 imprese insieme al ministro degli investimenti dell'Arabia Saudita perché intendono investire in Italia". Lo ha commentato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo ai giornalisti in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. "Questo accade con tanti altri paesi che hanno visto nell'Italia in questo momento il paese ideale in cui investire all'interno dell'Unione Europea" ha sostenuto Urso. "Siamo un paese aperto, convinti di poter intercettare parte di quei significativi investimenti internazionali che si stanno dirigendo in Europa, anche ai fini di presidiare di meno il mercato interno europeo" ha concluso. (Rem)