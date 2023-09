Trasporti: Gibelli (Fnm), da fine 2024 i primi treni a idrogeno sulla Brescia Iseo Edolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra ottobre e novembre del 2024, sulla linea Brescia Iseo Edolo entreranno in servizio i primi treni a idrogeno di Trenord. Lo ha annunciato Andrea Gibelli, presidente del gruppo Fnm a Cernobbio, dove è in corso la seconda giornata del Forum Ambrosetti. Gibelli ha ricordato che che l’investimento complessivo per ‘l’hydrogen valley’ è di 350 milioni di euro, risorse derivanti dal Piano Lombardia, dal Pnrr e da altre misure. “Dal 3 al 5 ottobre il nuovo treno a idrogeno verrà presentato alla manifestazione Expo ferroviaria che si terrà a Milano, dopodiché inizierà una fase di prove statiche e dinamiche in Italia e in Germania. Quindi, mi auguro che in una finestra di 6-8 mesi si possa partire con l'offerta commerciale, dunque a ottobre-novembre”. Gibelli ha poi evidenziato che la linea, attualmente coperta da treni diesel, in quanto non elettrificata, si presta in maniera ottimale a questa sperimentazione, sia per la sua lunghezza, 110 chilometri, sia per la presenza di gallerie, la cui elettrificazione avrebbe comportato un fermo dell’infrastruttura di tre anni, in una zona molto industrializzata. Con Snam e A2a, ha spiegato Gibelli, "abbiamo creato una filiera importante, per lo stoccaggio, la produzione e la distribuzione di idrogeno su terreni di nostra proprietà accanto alla linea”. Gibelli ha poi sottolineato che i treni diesel di una quindicina d’anni di età, che attualmente servono la linea bresciana, verranno aggiornati, saranno frutto di un upgrade e messi in servizio sulle altre linee non elettrificate presenti in Lombardia”. Un rinnovamento per il quale sarà necessario anche attendere il termine dei lavori, “previsto entro dicembre, da parte di Rfi di lavori per il rafforzamento delle linee necessario a fare passare i nuovi treni che sono più pesanti di quelli vecchi”, ha concluso Gibelli. (Rem)