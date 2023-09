Lavoro: Renzi, con referendum su Jobs act Pd diventa parodia di se stesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siccome stanno a discutere di Jobs act, dico a Elly invitami, sono disponibile a venire a Ravenna, se non vuoi vieni tu Santa Severa". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel suo intervento alla festa di Italia viva Toscana a Firenze. "Proporre un referendum sul Jobs act è smentire quello che loro sono, si dimettano", aggiunge. "Per inseguire Conte e grillini state diventando la parodia di voi stessi" ha proseguito rivolgendosi al Partito democratico. "State dimenticando la vostra storia, ma la vostra sfortuna è che io non i dimentico la vostra storia", ha concluso l'ex segretario Pd. (Rin)