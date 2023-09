Business news: Thailandia, Siam Cement blocca Ipo delle sue attività nel ramo della chimica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato industriale più grande della Thailandia, Siam Cement, ha annunciato che non darà seguito ai piani per l'offerta pubblica iniziale (Ipo) della sua unità nel ramo della chimica, Scg Chemical, a causa di condizioni di mercato sfavorevoli. In un prospetto di borsa, Siam Cement ha affermato che "procedere con la Ipo in questo momento potrebbe rivelarsi non appropriato". Il gruppo, che ha per principale azionista il re della Thailandia, Maha Vajiralongkorn, aveva annunciato l'avvio dei preparativi per l'offerta pubblica lo scorso aprile. Nella nota pubblicata, Siam Cement ha spiegato che il periodo di approvazione per la Ipo potrà essere prorogato sino al 4 ottobre di quest'anno. (Fim)