Ue: Gentiloni, la maggioranza “Ursula” resisterà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza “Ursula” resisterà. Ne è convinto il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, che ha parlato al panel “Il futuro dell’Europa” alla Festa dell’Unità di Ravenna. “La campagna elettorale delle europee si giocherà molto sull’Europa. Ho sentito parlare del fatto che nel Parlamento europeo ci saranno ribaltoni, cambi di maggioranza e così via. State tranquilli, non andrà così”, ha dichiarato Gentiloni. “Io non escludo che possano esserci apporti ulteriori alla maggioranza ‘Ursula’. C’è una maggioranza solida a cui magari si aggiungeranno altre forze politiche perché non vogliono essere tagliate fuori dai giochi. Ma chi parla di un ribaltone, chi dice che si passerà a una maggioranza di destra, non fa i conti con i numeri e la realtà”, ha affermato il commissario Ue. (Res)