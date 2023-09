Business news: Usa, stilata la lista dei primi 10 medicinali oggetto di negoziazioni tra Medicare e compagnie farmaceutiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha stilato la lista dei primi dieci farmaci che saranno oggetto di negoziazione sul prezzo tra le compagnie che li producono e il programma sanitario Medicare. Lo ha annunciato l’amministrazione del presidente Joe Biden, che ha inserito tali trattative all’interno dell’Inflation Reduction Act, pacchetto di misure economiche approvato lo scorso anno dal Congresso. L’obiettivo di Washington è di abbassare il prezzo di alcuni tra i medicinali più usati nel Paese. Nella prima figurano farmaci per la cura del cancro, del diabete e delle malattie cardiache che possono arrivare a costare ai pazienti decine di migliaia di dollari l’anno, come l’Eliquis e il Jardiance. I negoziati dovrebbero però produrre i primi risultati soltanto nel 2026, ed entro il 2031 il Medicare dovrebbe consentire ai cittadini statunitensi di risparmiare un totale di 25 miliardi di dollari l’anno. Sarà lo stesso programma a sostenere la maggior parte del costo dei farmaci, puntando a fissare a 2 mila dollari l’anno il tetto massimo di spesa dei pazienti per i medicinali a partire dal 2025. (Was)