Business news: acciaio, U.S. Steel in contatto con possibili acquirenti per la società o per alcune componenti

- Il produttore di acciaio statunitense U.S. Steel ha annunciato di essere in contatto con “diverse realtà” che avrebbero mostrato interesse ad acquisire tutta la società (o alcune componenti della stessa), ad alcune delle quali sarebbero state inviate informazioni necessarie per una due diligence. In una lettera inviata agli azionisti, l’amministratore delegato David Burritt e il presidente, David Sutherland, hanno spiegato di aver ricevuto “diverse proposte”, alcune per una operazione di acquisizione, ed altre per la vendita di parti della propria attività. In precedenza, la società Cleveland Cliffs ha avanzato una offerta per comprare U.S. Steel ad un prezzo di 35 dollari per azione, ma la proposta è stata rifiutata. (Was)