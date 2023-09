Governo: Renzi, se fossi Meloni manderei tutti giorni mazzo di fiori a Letta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se fossi la Meloni manderei a Letta un mazzo di fiori tutti i giorni". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel suo intervento alla festa di Italia viva Toscana a Firenze. Enrico Letta "ha insegnato strategia politica, poi non l'ha capita, ma l'ha insegnata", ha aggiunto per poi rincarare: "E' riuscito a mettere tutti contro nel centrosinistra e col 26 per cento abbiamo dato il Paese alla Meloni per cinque anni".(Rin)