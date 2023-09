Consumi: Urso, fiduciosi su confronto per Patto anti-inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Patto anti-inflazione "stiamo continuando il confronto con tutta la filiera produttiva, fiduciosi che si possa raggiungere un patto largamente condiviso anche con chi produce". Lo ha commentato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo ai giornalisti che gli hanno domandato come stesse procedendo il Patto anti-inflazione, in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. Il Patto anti-inflazione “entrerà in vigore dal primo di ottobre per calmierare i prezzi del nostro paese. Peraltro l'inflazione scende in maniera più veloce che da altre parti in Europa” ha concluso il ministro. (Rem)