Strage Ustica: Urso, nulla da dire, non posso esprimermi

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Su questo argomento non posso esprimere nessuna opinione perché sono vincolato al segreto essendo stato anche il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Non ho nulla da dire”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo ai giornalisti in merito a quanto dichiarato da Giuliano Amato sull'abbattimento del Dc9 a Ustica, in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. (Rem)