Ustica: Calenda (Azione), andare a fondo a vicenda, immagino Amato abbia elementi certi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Giuliano Amato ha elementi certi "li deve dare, mi pare che i documenti oggi sono tutti desecretati. Se ci sono ulteriori documenti da desecretare si desecretino, ma non può rimanere così. Non può rimenare semplicemente un’affermazione, bisogna andare infondo a questa vicenda”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo carenza al suo arrivo a villa d’Este a Cernobbio per il forum Ambrosetti commentando l’intervista rilasciata oggi dall’ex presidente del consiglio Giuliano Amato sulla strage di Ustica. Rispondendo alla domanda se le dichiarazioni dell’ex premier non vengano in un momento delicato per la Nato, Calenda ha replicato che “stiamo parlando di una cosa di 43 anni fa, bisogna comunque che ci sia chiarezza su quello che è accaduto in qualsiasi momento storico, però bisogna fornire elementi certi non solamente opinioni personali. Immagino che Amato abbia elementi certi, perché è una persona seria”. (Rem)