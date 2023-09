Pnrr: Gentiloni, il Piano può essere risposta alle difficoltà dell’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà dell’economia restringono i margini per il bilancio di un Paese molto indebitato come l’Italia ma “il Pnrr è una risposta possibile a queste difficoltà”. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, al panel “Il futuro dell’Europa” alla Festa dell’Unità di Ravenna. “Il Pnrr comporta per l’Italia finanziamenti che dobbiamo ancora ricevere di oltre 130 miliardi di euro, in parte trasferimenti, in parte prestiti”, ha avvertito. “Da un lato i margini sono ristretti; dall’altro c’è una montagna di risorse comuni europee da utilizzare. Vi pare si stia dando l’importanza che merita al Pnrr?”, ha chiesto il commissario Ue. (Res)