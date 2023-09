Business news: ad Amazon Jassy, inaccettabili resistenze a ritorno al lavoro in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, ha rivolto un avvertimento ai dipendenti del colosso dell'e-commerce e del cloud computing, affermando che "è passato da un pezzo" il momento in cui erano comprensibili resistenze al ritorno al lavoro in presenza. Durante una sessione di domande e risposte organizzata coi dipendenti dell'azienda questo mese, Jassy ha dichiarato che le obiezioni alla politica aziendale post-pandemia che prescrive il ritorno al lavoro in presenza per almeno tre giorni alla settimana non sono più accettabili. Amazon ha stabilito il ritorno obbligatorio al lavoro in presenza per i dipendenti lo scorso febbraio, e la misura è divenuta effettiva a maggio. (Was)