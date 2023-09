Patto stabilità: Urso, d'accordo con governo su interlocuzioni in sede europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su questo ragionamento si è espresso il ministro Giorgetti, io mi trovo pienamente in linea con lui, con il ministro Tajani e Fitto in tutte le interlocuzioni che hanno in sede europea". Lo ha commentato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se si trovasse d'accordo su quanto dichiarato da Gentiloni in merito alle regole del Patto di Stabilità che non verranno prolungate nel 2024, in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. Il governo italiano "è impegnato a sviluppare l'economia, le imprese e sostenere le famiglie - ha sostenuto il ministro -. Abbiamo una rotta ben precisa tracciata sin dai primi atti del governo, ovviamente sapendo che siamo in Unione europea dobbiamo lavorare con gli altri paesi europei e con la Commissione per disegnare il futuro per l'industria". Urso ha poi ricordato che il disegno insieme al ministro Le Maire e il ministro Habeck di "una trilaterale sulla politica industriale che sarà svolta per la prima volta a Berlino il 30 di giugno sulle materie prime critiche, che tornerà a unirsi il primo ottobre qui a Roma sulla tecnologia digitale e poi in Francia sulla tecnologia green per mettere insieme in sintonia le politiche industriali dei tre grandi attori europei, Italia Francia e Germania, e quanto possibile indirizzare la politica comune europea a sostegno della competitività dell'intera Europa e delle nostre imprese". (Rem)