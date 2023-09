Mps: Urso, d’accordo su privatizzazione in tempistiche che deciderà il mef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Mi trovo d'accordo con quello che Tajani ha detto sul fatto che si possa e si debba procedere alla privatizzazione di Mps nelle tempistiche che riterrà opportune il ministro dell'Economia, anche al fine di avere il massimo dei riscontri”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio commentando la dichiarazione del ministro degli esteri Antonio Tajani che ha parlato dell’opportunità di un’accelerazione nella privatizzazione. Il ministro ha poi spiegato che “noi non abbiamo una visione ideologica, ma molto pratica della nostra economia. Facciamo quello che interessa alle nostre imprese e famiglie per affrontare la meglio la transizione tecnologica digitale e green ed essere sempre più competitivi a livello europeo e a livello globale". (Rem)