Libia: Musumeci, Gheddafi era rassicurante interlocutore di Ue

- "Gheddafi era un rassicurante interlocutore dell'Europa e non un alimentatore del terrorismo fondamentalista o islamico". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, nel suo intervento all'evento "Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa", organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall'Ecr Party (Conservatori e riformisti europei). Oggi sul Piano Mattei "i Paesi dell'Africa hanno detto 'siamo interessati'. L'Africa continua a guardare a noi come una concreta prospettiva di crescita", ha concluso.(Rin)