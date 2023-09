Energia: Pichetto Fratin, quest'anno abbastanza tranquilli, eventuali aumenti non oltre il 3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all'autunno inverno quest’anno siamo abbastanza tranquilli, il quadro a livello internazionale può muoversi in qualsiasi momento, ma abbiamo un livello di stoccaggi più alto d’Europa, oltre il 91 per cento, con una discreta sicurezza e tranquillità". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a Cernobbio per il Forum Ambrosetti. "Rispetto ai prezzi - ha spiegato - le previsioni sono di oscillazioni che non dovrebbero più fare balzi enormi, ancorché possa esserci anche un eventuale aumento, si può ragionare sul 2-3 per cento, non vedo ipotesi superiori in questo momento, ma è necessario avere cautela". (Rem)