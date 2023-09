Mare: Musumeci, presentazione Piano a Trieste il 14 e 15 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presenteremo a Trieste, alla Festa del mare del 14 e 15 settembre, le linee programmatiche" del Piano del Mare che "consentiranno all'Italia, in particolare al Sud, di giocare la carta del mare inteso come risorsa". Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, nel suo intervento all'evento "Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa", organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall'Ecr Party (Conservatori e riformisti europei). (Rin)