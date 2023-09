Governo: Urso, azioni tese verso investimenti esteri nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assolutamente sì, tutte le azioni del nostro governo sono state tese a favorire gli investimenti esteri nel paese". Lo ha commentato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se il governo stia cercando di attrarre investimenti esteri in Italia, in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. Il ministro Urso ha poi fatto qualche esempio: "Nel campo aereo Lufthansa e Ita, nel campo delle telecomunicazioni con Kkr, è accaduto con Borsa Italiana che in quest'anno è cresciuto più di ogni altra Borsa europea. Credo che il tasso di crescita di quest'anno sia del 21 per cento e oltre, il record storico in Italia e record in Europa". D'altra parte "si è ridotta in maniera sensibile lo spread - ha ricordato Urso -. Rispetto a quando abbiamo assunto il governo lo spread si è ridotto in maniera drastica e questo ha favorito l'attività del nostro governo per quanto riguarda la sostenibilità del debito pubblico". Le esportazioni "soprattutto in Italia sono la punta di diamante della nostra economia, perché siamo un paese vocato all'esportazione, molte Pmi sono capaci di stare sul mercato internazionale, anche grazie al fatto che il nostro prodotto è sempre più percepito dai consumatori globali come prodotto di qualità, quindi in qualche misura anche senza prezzo" ha spiegato il ministro. "Questo ci conforta e ci indica la strada da perseguire: favorire sempre più le esportazioni del nostro paese soprattutto nelle aree di maggiore crescita. Negli ultimi mesi sono cresciute più le esportazioni italiane negli Stati Uniti che di qualunque altro paese europeo" ha concluso Urso. (Rem)