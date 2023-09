Strage Ustica: Renzi, Amato dica quello che sa, no a messaggi in bottiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla strage di Ustica "che vi sia stato quello che Andrea Purgatori chiamava un 'muro di gomma' penso sia difficile da negare e oggi Giuliano Amato lo conferma in modo autorevolissimo". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel suo intervento alla festa di Italia viva Toscana a Firenze. Ma "esprimo perplessità sul modo con il quale Amato ha detto queste cose" infatti, "se ha qualche elemento in più, e immagino che l'abbia, deve essere molto più conseguente", ha aggiunto. "Dica tutto quello che sa nelle sedi opportune, altrimenti sembra un messaggio in bottiglia e con 81 morti non si inviano messaggi in bottiglia", ha concluso Renzi. (Rin)